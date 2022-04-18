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Общество

Из-за долгов за рубеж не смогут уехать 23 тысячи жителей Псковской области

18 апреля 2022 года, 12:40

23 тысячи жителей Псковской области не смогут уехать за границу из-за долгов. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сообщил руководитель регионального УФССП России Сергей Колесников.

Он уточнил, что в прошедшем году на исполнении у судебных приставов находилось свыше полумиллиона дел. Взыскателям было передано в общей сложности более 3 млрд рублей. Сергей Колесников также подчеркнул, что в настоящее время самой эффективной и распространенной мерой взыскания денежных средств является арест счетов.

Руководитель УФССП России по Псковской области уточнил, что в 2021 году подобных постановлений было вынесено около одного миллиона. Кроме того, около 300 тыс. постановлений, по его словам, касались ареста транспортных средств, 33 постановления ограничивали выезд за границу. Водительскими правами за прошедший год не смогли воспользоваться порядка тысячи должников.

За 2021 год судебные приставы Псковской области посетили свыше 40 тыс. должников.

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