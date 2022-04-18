«Псковская правда» вошла в десятку самых цитируемых СМИ за неделю

По итогам недели с 11 по 17 апреля «Псковская правда» вошла в десятку самых цитируемых СМИ Псковской области. По данным сервиса «Медиалогия», сайт газеты занял девятое место. Другие СМИ цитировали публикацию «Псковской правды» о зоотехнике.

Лидером недельного рейтинга стало Псковское агентство информации, которому был присвоен индекс цитируемости 3,08. Второе место заняла ПЛН с 3,07, третье - ГТРК «Псков» с ИЦ 1,51. В пятёрке также оказались телеканал «Первый Псковский» (ИЦ 1,47) и портал luki.ru (ИЦ 0,78).

В ТОП-10 вошёл «АиФ-Псков», который работает в одном холдинге с «Псковской правдой», ПАИ и «Первым Псковским».

На региональные СМИ ссылались такие федеральные издания как «Известия», Regnum, «Фонтанка», журнал «Фома» и другие.