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Общество

Астроном-любитель из Пскова поделился фотографиями туманности «Лагуна»

18 апреля 2022 года, 08:33

Фотографиями туманности «Лагуна» (М8) поделился астроном-любитель из Пскова Сергей Попов. Соответствующие снимки он опубликовал в сообществе «Клуб любителей астрономии Псковской области «АстроПсков»» в соцсети «ВКонтакте».

Астроном-любитель из Пскова поделился фотографиями туманности «Лагуна»

Фото Сергея Попова

По его словам, основная сложность съемки туманности «Лагуна» для «наших широт» (58 градусов) заключалась в очень низком положении космического объекта над землей.

«Во время начала съемки она находилась на уровне всего 6 градусов над горизонтом, глазом там даже не были видны звезды, гидирование [точное позиционирование телескопа по опорным звёздам – ред. ПП] не работало», – отметил Сергей Попов.

Астроном-любитель из Пскова поделился фотографиями туманности «Лагуна»

Фото Сергея Попова

Кроме того, псковский астроном сообщил, что еще одной сложностью фотографирования космического объекта являлось время съемки туманности «Лагуна». Так, она проводилась во время сумерек, когда фон неба был довольно ярким.

Сергей Попов также подчеркнул, что для качественной съемки ему потребовался фильтр L-extreme. «Он очень хорошо гасил и засветку, и свет рассветного неба», – уточнил астроном из Пскова и пообещал переснять туманность «Лагуна», когда будет «на югах».

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