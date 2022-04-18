Астроном-любитель из Пскова поделился фотографиями туманности «Лагуна»

Фотографиями туманности «Лагуна» (М8) поделился астроном-любитель из Пскова Сергей Попов. Соответствующие снимки он опубликовал в сообществе «Клуб любителей астрономии Псковской области «АстроПсков»» в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, основная сложность съемки туманности «Лагуна» для «наших широт» (58 градусов) заключалась в очень низком положении космического объекта над землей.

«Во время начала съемки она находилась на уровне всего 6 градусов над горизонтом, глазом там даже не были видны звезды, гидирование [точное позиционирование телескопа по опорным звёздам – ред. ПП] не работало», – отметил Сергей Попов.