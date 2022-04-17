Михаил Ведерников сообщил о трёх военнослужащих, погибших в ходе спецоперации по защите Донбасса

В списке погибших военнослужащих – гвардии младшие сержанты Станислав Кочетков и Александр Шрайнер, а также гвардии сержант Артём Скляр.

«Мы всегда будем помнить тех, кто отдал свои жизни за обеспечение безопасности нашей страны», – отметил Михаил Ведерников и выразил искренние соболезнования родным и близким погибших.

Губернатор Псковской области также подчеркнул, что семьям военнослужащих будет оказана вся необходимая помощь.