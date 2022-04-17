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Общество

Михаил Ведерников сообщил о трёх военнослужащих, погибших в ходе спецоперации по защите Донбасса

17 апреля 2022 года, 13:37

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил о трёх военнослужащих, которые погибли при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины. Соответствующий пост он разместил в своем Телеграм-канале.

Михаил Ведерников сообщил о трёх военнослужащих, погибших в ходе спецоперации по защите Донбасса

Фото из Телеграм-канала Михаила Ведерникова
Михаил Ведерников сообщил о трёх военнослужащих, погибших в ходе спецоперации по защите Донбасса

Фото из Телеграм-канала Михаила Ведерникова
Михаил Ведерников сообщил о трёх военнослужащих, погибших в ходе спецоперации по защите Донбасса

Фото из Телеграм-канала Михаила Ведерникова

В списке погибших военнослужащих – гвардии младшие сержанты Станислав Кочетков и Александр Шрайнер, а также гвардии сержант Артём Скляр.

«Мы всегда будем помнить тех, кто отдал свои жизни за обеспечение безопасности нашей страны», – отметил Михаил Ведерников и выразил искренние соболезнования родным и близким погибших.

Губернатор Псковской области также подчеркнул, что семьям военнослужащих будет оказана вся необходимая помощь.

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