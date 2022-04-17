Михаил Ведерников поздравил псковичей с Вербным воскресеньем

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил православных христиан с Вербным воскресеньем. Поздравление глава региона опубликовал 17 апреля в своем Телеграм-канале.

«Это добрый и светлый праздник, посвящённый торжественному входу Иисуса Христа в Иерусалим», – отметил Михаил Ведерников.

Глава региона напомнил, что 17 апреля в храмах по традиции происходит освящение веточек вербы, которые потом на протяжении всего года хранят в доме.

«Желаю всем мира, добра, счастья и взаимопонимания в ваших семьях!» – поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.