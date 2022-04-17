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Общество

Михаил Ведерников призвал поддерживать российских военнослужащих, находящихся на передовой

17 апреля 2022 года, 09:53

Поддерживать военнослужащих, которые находятся на передовой и защищают интересы россиян, призвал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом он заявил в рамках еженедельного обращения «Своих не бросаем» 17 апреля. Соответствующее видео губернатор Псковской области опубликовал в Телеграм-канале.

Михаил Ведерников призвал поддерживать российских военнослужащих, находящихся на передовой

Фото Андрея Степанова

По словам Михаила Ведерникова, для того, чтобы не пойти по пути Украины, россиянам необходимо сохранять единство, доверяя друг другу и поддерживая военнослужащих, которые в настоящее время находятся на передовой.

В пример губернатор региона привел патриотическую акцию, в рамках которой дети со всей страны, в том числе из Псковской области, пишут и отправляют трогательные письма с пожеланиями военнослужащим на передовую.

«Наши солдаты получают самые добрые пожелания победы и скорейшего возвращения домой. Некоторые даже записали обратную связь», – отметил Михаил Ведерников.

Губернатор Псковской области также подчеркнул, что присоединяется ко всем пожеланиям, которые на сегодняшний день звучат в адрес соотечественников, участвующих в специальной военной операции на Украине.

«Желаю, чтобы наши военнослужащие как можно быстрее добились победы и вернулись домой. Уверен, так и будет», – заключил Михаил Ведерников.

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