Михаил Ведерников призвал поддерживать российских военнослужащих, находящихся на передовой

Поддерживать военнослужащих, которые находятся на передовой и защищают интересы россиян, призвал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом он заявил в рамках еженедельного обращения «Своих не бросаем» 17 апреля. Соответствующее видео губернатор Псковской области опубликовал в Телеграм-канале.

По словам Михаила Ведерникова, для того, чтобы не пойти по пути Украины, россиянам необходимо сохранять единство, доверяя друг другу и поддерживая военнослужащих, которые в настоящее время находятся на передовой.

В пример губернатор региона привел патриотическую акцию, в рамках которой дети со всей страны, в том числе из Псковской области, пишут и отправляют трогательные письма с пожеланиями военнослужащим на передовую.

«Наши солдаты получают самые добрые пожелания победы и скорейшего возвращения домой. Некоторые даже записали обратную связь», – отметил Михаил Ведерников.

Губернатор Псковской области также подчеркнул, что присоединяется ко всем пожеланиям, которые на сегодняшний день звучат в адрес соотечественников, участвующих в специальной военной операции на Украине.

«Желаю, чтобы наши военнослужащие как можно быстрее добились победы и вернулись домой. Уверен, так и будет», – заключил Михаил Ведерников.