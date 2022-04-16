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Общество

Губернатор обещал разобраться с жалобами родителей на детский сад №2 в Пскове

16 апреля 2022 года, 13:31

Губернатор обещал разобраться с жалобами родителей на детский сад №2 в микрорайоне Псковкирпич в Пскове. Об этом он сообщил в своем еженедельном обращении к жителям региона 16 апреля.

Губернатор обещал разобраться с жалобами родителей на детский сад №2 в Пскове

Родители обращались с жалобами на разрушенный забор, плохое состояние детской площадки, а также отсутствие медика и учителя музыки.

«Уже поручил взять все вопросы на контроль. Работы много», – сообщил глава области. Так, он сообщим, что для облагораживания ограждения и детской площадки понадобится порядка 2,5 млн рублей.

Помимо этого, для возведения забора требуется проектная документация. Этим займется руководство детского сада, а средства вместе с городом обещал найти губернатор.

Михаил Ведерников сообщил, что медработник в учреждении есть – это фельдшер скорой помощи, работающий в детском саду по совместительству.

«Возможно, в какой-то момент специалиста не застали на рабочем месте. С этого дня у фельдшера будет чёткий график, который будет висеть на информационном стенде», – заявил глава региона.

Учителя музыки, сообщил губернатор, найти было сложно из-за удаленности учреждения. Было принято решение, что в детском саду по совместительству будет работать музыкальный педагог из другого учреждения. Занятия по музыке возобновятся с мая. 

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