Губернатор обещал разобраться с жалобами родителей на детский сад №2 в Пскове

Губернатор обещал разобраться с жалобами родителей на детский сад №2 в микрорайоне Псковкирпич в Пскове. Об этом он сообщил в своем еженедельном обращении к жителям региона 16 апреля.

Родители обращались с жалобами на разрушенный забор, плохое состояние детской площадки, а также отсутствие медика и учителя музыки.

«Уже поручил взять все вопросы на контроль. Работы много», – сообщил глава области. Так, он сообщим, что для облагораживания ограждения и детской площадки понадобится порядка 2,5 млн рублей.

Помимо этого, для возведения забора требуется проектная документация. Этим займется руководство детского сада, а средства вместе с городом обещал найти губернатор.

Михаил Ведерников сообщил, что медработник в учреждении есть – это фельдшер скорой помощи, работающий в детском саду по совместительству.

«Возможно, в какой-то момент специалиста не застали на рабочем месте. С этого дня у фельдшера будет чёткий график, который будет висеть на информационном стенде», – заявил глава региона.

Учителя музыки, сообщил губернатор, найти было сложно из-за удаленности учреждения. Было принято решение, что в детском саду по совместительству будет работать музыкальный педагог из другого учреждения. Занятия по музыке возобновятся с мая.