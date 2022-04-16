Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Михаил Ведерников объяснил ситуацию с ремонтом моста через Кудку в Опочецком районе

16 апреля 2022 года, 13:25

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников объяснил ситуацию с временным прекращением движения автомобилей по мосту через реку Кудка в Опочецком районе. Об этом он рассказал в своем еженедельном обращении к жителям региона 16 апреля.

Михаил Ведерников объяснил ситуацию с ремонтом моста через Кудку в Опочецком районе

Кадр из еженедельного обращения губернатора к жителям региона 16 апреля

По словам главы региона, эта тема затронула 97 деревень, в которых в общем живет более 1 тыс. жителей. «И судя по многим комментариям, людям просто не объяснили суть проблемы, из-за которой сейчас приходится делать крюк протяжённостью более 60 километров в одну сторону», – предположил глава области.

Михаил Ведерников подчеркнул, что, во-первых, мост полностью изношен, поэтому, даже, если бы ремонт не начался, его всё равно закрыли бы в этом году из-за риска обрушения.

«Вот, что написано в техническом заключении: «общее техническое состояние моста оценивается величиной 0 баллов – аварийное, неработоспособное, предельное», – пояснил губернатор.

Во-вторых, отметил глава региона, на капитальный ремонт данного объекта средств запланировано не было. Он также подчеркнул, что быстро найти финансирование и начать работы было непросто, но в итоге все получилось.

В-третьих, подрядная организация, заверил Михаил Ведерников, возведет в течение трёх месяцев временный мост, по которому смогут ездить автомобилисты.

В-четвертых, в ближайшие две недели будет организовано автобусное движение со стыковкой до и после моста, при этом время движения автобуса и плата за проезд не изменятся.

«Надеюсь, этих разъяснений будет достаточно. Но отдельно свяжусь с главой района. Уточню, почему не смогли адекватно объяснить всё это людям. Наверное, нужно больше внимания уделять обратной связи с населением», – подытожил губернатор.

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Меньше ста человек заболели коронавирусом за минувший день
Губернатор обещал разобраться с жалобами родителей на детский сад №2 в Пскове
Губернатор о голосовании по благоустройству Псковской области: Не упустите шанс помочь своему городу
Музейно-выставочный комплекс появится в Самолве в Гдовском районе
30 апреля в Идрице откроют мемориал «Знамя Победы»
Поликлинике №2 в Пскове для расширения выделили бывший перинатальный корпус
Бессмертный полк и Парад победы пройдут в Псковской области в очном режиме
Новую волну коронавируса обсудили в очередном выпуске «Псковского телеграма»
В два раза увеличат выплаты для ветеранов к Дню Победы в Псковской области

Комментарии

Авторизация
No comments
«Строят для людей»

Общество
15 апреля 11:15

«Строят для людей»

Жители Псковской области вновь могут выбрать объекты для благоустройства
В деталях

Общество / Знай наших!
12 апреля 10:02

В деталях

Житель Пыталово создает масштабные диорамы из исторических моделей
Ковидный зуд

Общество / Здоровье
11 апреля 15:52

Ковидный зуд