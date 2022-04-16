Михаил Ведерников объяснил ситуацию с ремонтом моста через Кудку в Опочецком районе

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников объяснил ситуацию с временным прекращением движения автомобилей по мосту через реку Кудка в Опочецком районе. Об этом он рассказал в своем еженедельном обращении к жителям региона 16 апреля.

По словам главы региона, эта тема затронула 97 деревень, в которых в общем живет более 1 тыс. жителей. «И судя по многим комментариям, людям просто не объяснили суть проблемы, из-за которой сейчас приходится делать крюк протяжённостью более 60 километров в одну сторону», – предположил глава области.

Михаил Ведерников подчеркнул, что, во-первых, мост полностью изношен, поэтому, даже, если бы ремонт не начался, его всё равно закрыли бы в этом году из-за риска обрушения.

«Вот, что написано в техническом заключении: «общее техническое состояние моста оценивается величиной 0 баллов – аварийное, неработоспособное, предельное», – пояснил губернатор.

Во-вторых, отметил глава региона, на капитальный ремонт данного объекта средств запланировано не было. Он также подчеркнул, что быстро найти финансирование и начать работы было непросто, но в итоге все получилось.

В-третьих, подрядная организация, заверил Михаил Ведерников, возведет в течение трёх месяцев временный мост, по которому смогут ездить автомобилисты.

В-четвертых, в ближайшие две недели будет организовано автобусное движение со стыковкой до и после моста, при этом время движения автобуса и плата за проезд не изменятся.

«Надеюсь, этих разъяснений будет достаточно. Но отдельно свяжусь с главой района. Уточню, почему не смогли адекватно объяснить всё это людям. Наверное, нужно больше внимания уделять обратной связи с населением», – подытожил губернатор.