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Общество

Губернатор о голосовании по благоустройству Псковской области: Не упустите шанс помочь своему городу

16 апреля 2022 года, 13:24

«Не упустите шанс помочь своему городу», – призвал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, говоря о голосовании за общественные территории, которые будут благоустраивать.

С 15 апреля в регионе стартовало голосование за объекты, которые будут приводить в надлежащее состояние, напомнил глава области в своем еженедельном обращении к жителям региона 16 апреля

«Этот проект стартовал еще в прошлом году. Тогда были выбраны 83 объекта по всему региону, которые будут приведены в порядок в этом году», – рассказал Михаил Ведерников.

Глава области сообщил, что свой голос можно отдать через региональный портал проекта или с помощью волонтёров, которые могут помочь проголосовать на месте или выдадут информационный буклет.

Для этого подготовили 206 добровольцев, которые готовы оказать содействие в голосовании.

Данный мероприятие является федеральным проектом «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

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