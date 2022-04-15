В два раза увеличат выплаты для ветеранов к Дню Победы в Псковской области

В Псковской области по решению губернатора в два раза увеличат выплаты для ветеранов к Дню Победы. Данное решение Михаил Ведерников озвучил на первом в текущем году заседании организационного комитета «Победа», сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Выплату в размере 10 тыс. рублей к Дню Победы получат граждане, которые награждены знаком «Жителю блокадного Ленинграда», а также инвалиды и участники Великой Отечественной войны. По одной тысяче рубле выплатят детям войны, которые имеют трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и не менее 35 лет для женщин и не имеют иных оснований на меры социальной поддержки.

В рамках государственной программы на предоставление единовременных денежных выплат к 9 мая в целом направят 6,7 млн рублей. Средства уже поступили в Центры социального обслуживания. На счета граждан выплаты начнут поступать с 18 апреля.

Еще 270 тыс. рублей будут выделены на проведение ремонтных работ в жилых помещениях, в которых проживают ветераны.

В администрации Псковской области также напомнили, что в настоящее время в регионе продолжается реализация программы по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны. Так, с 2010 года уже около 4,5 тыс. ветеранов улучшили свои жилищные условия. В текущем году одно заявление на получение жилья поступило от вдовы ветерана.

На сегодняшний день в Псковской области проживают 115 участников Великой Отечественной войны, около 200 жителей блокадного Ленинграда, 37 инвалидов, порядка 2 тыс. тружеников тыла, 760 вдов участников ВОВ, свыше 3,4 тыс. бывших несовершеннолетних узников фашизма и более 28 тыс. граждан – детей войны.