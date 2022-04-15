В Пскове устранили аварию на водопроводе по улице Юбилейной

Аварию на водопроводе по улице Юбилейной устранили в Пскове. Подача воды в многоквартирные дома восстановлена, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал».

Аварийно-диспетчерская служба предприятия получило сообщение об изливе воды из-за под земли 15 апреля в 11 утра. По словам жителей микрорайона, на улице и во дворе многоквартирного жилого дома по улице Юбилейной наблюдались нехарактерные лужи.

Работы по устранению утечек на водопроводе аварийная бригада продолжала на протяжении четырех часов. Без воды на протяжении всего этого времени оставались жители семи многоэтажных домов микрорайона и теплопункт.

«На помощь аварийной бригаде были направлены еще две бригады цеха 4. Благодаря слаженным действиям специалистов Горводоканала аварию удалось ликвидировать в максимально короткое время», – сообщили на предприятии и уточнили, что в дома подача воды началась уже в 16.00.