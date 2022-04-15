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Общество

Презентация проекта «Культурное наследие псковичей» состоялась в Пскове

15 апреля 2022 года, 16:43

В Псковском областном центре народного творчества состоялась презентация мультимедийного проекта «Культурное наследие псковичей». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Мультимедийный проект «Культурное наследие псковичей», который рассказывает о культуре, традициях, обрядах и обычаях жителей региона, приурочен к Году нематериального и культурного наследия народов России.

«Проект создан по старым фотографиям жителей псковских сел и деревень, которые мы собирали много лет», — отметила главный специалист информационно-методического отдела по формированию регионального реестра нематериального культурного наследия и автор проекта Марина Шевелева.

По её словам, в процессе создания фильма использовались архивные документы и исторические справки о жизни жителей Псковской губернии.

В администрации Псковской области подчеркнули, что мультимедийный проект «Культурное наследие псковичей» был подготовлен по материалам Единого регионального реестра объектов нематериального культурного наследия и записям полевых экспедиций. Они были сделаны в разные годы учеными Фольклорно-этнографического центра и специалистами Псковского областного центра народного творчества.

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