Более 22 млн рублей выделят Псковской области на поддержку промышленных предприятий

На докапитализацию регионального фонда развития промышленных предприятий Псковской области выделят более 22 млн рублей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе региональной администрации. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Выделить федеральные средства на поддержку промышленности в 77-ми российских субъектах поручил президент Владимир Путин. В общей сложности на докапитализацию региональных фондов направят 4,3 млрд рублей.

«Принятое решение поможет минимизировать воздействие негативных факторов на региональную промышленную политику, сохранить трудовые коллективы, продолжить выпуск промышленной, в том числе импортозамещаемой продукции», – говорится в сообщении правительства России.

Новая мера поддержки промышленных предприятий позволит снизить процентную ставку по кредитам, которые выданы на общую сумму свыше 20 млрд рублей.