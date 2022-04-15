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Экономика / Промышленность

Более 22 млн рублей выделят Псковской области на поддержку промышленных предприятий

15 апреля 2022 года, 14:40

На докапитализацию регионального фонда развития промышленных предприятий Псковской области выделят более 22 млн рублей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе региональной администрации. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Более 22 млн рублей выделят Псковской области на поддержку промышленных предприятий

Фото Александра Сидоренко

Выделить федеральные средства на поддержку промышленности в 77-ми российских субъектах поручил президент Владимир Путин. В общей сложности на докапитализацию региональных фондов направят 4,3 млрд рублей.

«Принятое решение поможет минимизировать воздействие негативных факторов на региональную промышленную политику, сохранить трудовые коллективы, продолжить выпуск промышленной, в том числе импортозамещаемой продукции», – говорится в сообщении правительства России.

Новая мера поддержки промышленных предприятий позволит снизить процентную ставку по кредитам, которые выданы на общую сумму свыше 20 млрд рублей.

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