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Общество / Здоровье

Масочный режим в общественных местах в Псковской области сохраняется

15 апреля 2022 года, 13:39

В Псковской области в общественных местах сохраняется масочный режим, сообщил губернатор Михаил Ведерников во время очередного заседания оперативного штаба по обеспечению устойчивого функционирования экономики Псковской области 15 апреля. Он также добавил, что регламенты масочного режима уточнены.

Михаил Ведерников заявил, что маску необходимо носить в банках, на почте, в местах приёма граждан, в общественном транспорте, в том числе в такси, в местах приобретения товаров и оказания услуг, в лифтах и других общественных местах. При этом надеты они должны быть правильно.

Глава региона также напомнил о том, что необходимо продолжать прививочную кампанию и ревакцинироваться.

Ранее губернатор сообщил о том, что люди старше 60 лет за прохождение вакцинации и ревакцинации с 15 апреля по 8 мая будут получать денежное вознаграждение размером 1 тыс. рублей.

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