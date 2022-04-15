Псковичи старше 60 лет получат денежное поощрение за вакцинацию от ковида

С 15 апреля по 8 мая псковичи старше 60 лет смогут получить денежную выплату в размере 1 тыс. рублей за прививку от коронавируса, рассказал губернатор Псковско области Михаил Ведерников в новом ролике из цикла «Тема» в своем Телеграм-канале.

Данная программа, как отметил глава региона, запускается для стимулирования вакцинации и ревакцинации. Средства зачислятся автоматически в течение нескольких дней.

Михаил Ведерников подчеркнул, что за последнее время больше 50% заболевших коронавирусом – это люди старше 60 лет. Он также добавил, что на данный момент коллективный иммунитет среди пожилого населения составляет порядка 20%.

«Дорогие наши бабушки, дедушки, люди старшего поколения, мы вас очень просим: пожалуйста, сделайте прививку и защитите своё здоровье», – призвал губернатор

Также в выпуске глава региона рассказал о текущей эпидситуации в регионе. По словам главы региона, коронавирус остается для области актуальной проблемой, и уже видны первые признаки скорого наступления новой волны.

«Она уже началась в Китае. В нашей стране, по расчетам экспертов, развернётся она в полную силу уже к концу весны. В Псковской области снижение уровня заболеваемости остановилось в начале месяца. Более того, за прошедшие две недели зафиксирован незначительный рост. В результате по этому показателю мы занимаем третье место на Северо-Западе и двенадцатое в стране», – доложил губернатор.