Осенью в Пскове высадят деревья на сэкономленные бюджетные средства. Об этом заявил глава городской администрации Борис Елкин во время ответов на вопросы депутатов на 64-й сессии Псковской городской Думы 15 апреля. Об этом сообщает ПАИ.

В Пскове в настоящее время проходит месячник по уборке города, напомнил депутат Псковской гордумы Григорий Стороненков напомнил. Горожане, живущие в его округе, по его словам, обращаются к нему с инициативами заняться высадкой деревьев.

Депутат также уточнил, что уже обратился в управление городского хозяйства городской администрации, где ему сказали, что из бюджета на данные цели средств не выделялось. Григорий Стороненков поинтересовался, запланируют ли деньги на эти цели.

«Действительно, вопрос очень актуальный. Мы его уже не раз обсуждали. В городском бюджете есть порядка 1,5 млн рублей на озеленение города, сумма небольшая, она недостаточно удовлетворяет потребность города в части озеленения. Деревья мы высаживаем два раза в год, чтобы они прижились, весной и осенью. К осени, когда будет экономия, планируем внести изменения в бюджет и добавить туда средства на посадку деревьев», – сказал Борис Елкин.