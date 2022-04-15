Борис Елкин обозначил стратегическую задачу администрации Пскова

Глава администрации Пскова заявил, что стратегической задача псковской администрации является повышение качества жизни псковичей. Об этом он сказал 15 апреля во время своего выступления на 64-й сессии Псковской городской Думы с отчётом о результатах его деятельности и деятельности администрации города за 2021 год, сегодня, 15 апреля, сообщает ПАИ.

Борис Елкин отмечает, что доступность рынка труда, развитие комфортной городской среды, высокий уровень образования, открытость власти и вовлеченность жителей города в общественно-культурную жизнь являются основными направлениями городской администрации.

Он также сообщил, что доходы бюджета Пскова в 2021 году по сравнению с 2020 годом выросли на 15 % и составили порядка 7 млрд рублей.