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Экономика

Борис Елкин обозначил стратегическую задачу администрации Пскова

15 апреля 2022 года, 11:48

Глава администрации Пскова заявил, что стратегической задача псковской администрации является повышение качества жизни псковичей. Об этом он сказал 15 апреля во время своего выступления на 64-й сессии Псковской городской Думы с отчётом о результатах его деятельности и деятельности администрации города за 2021 год, сегодня, 15 апреля, сообщает ПАИ.

Борис Елкин отмечает, что доступность рынка труда, развитие комфортной городской среды, высокий уровень образования, открытость власти и вовлеченность жителей города в общественно-культурную жизнь являются основными направлениями городской администрации.

Он также сообщил, что доходы бюджета Пскова в 2021 году по сравнению с 2020 годом выросли на 15 % и составили порядка 7 млрд рублей.

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