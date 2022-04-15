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Экономика / Деньги

Доходы бюджета Пскова выросли на 15%

15 апреля 2022 года, 11:27

В 2021 году доходы городского бюджета по сравнению с 2020 годом выросли на 15 % и составили порядка 7 млрд рублей. Об этом 15 апреля рассказал глава администрации Пскова Борис Елкин, выступив на 64-й сессии Псковской городской Думы с отчётом о результатах своей деятельности и деятельности городской администрации за прошлый год, сообщает ПАИ.

Борис Елкин отметил, что 2021 год для Пскова завершился с профицитом в 70 млн рублей. Средства направили на погашение бюджетных кредитов.

Глава городской администрации отметил, что такие показатели являются результатом поддержки губернатора Михаила Ведерникова и дополнительным финансированием из областного и федерального бюджетов.

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