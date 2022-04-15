Отпевание псковского краеведа Андрея Таскаева состоится 16 апреля в храме Иоанна Богослова

16 апреля в 12:00 в храме Иоанна Богослова в Пскове пройдет отпевание псковского краеведа и богослова Андрея Таскаева. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на его супругу Юлию Таскаеву.
16 апреля в 12:00 в храме Иоанна Богослова в Пскове пройдет отпевание псковского краеведа и богослова Андрея Таскаева. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на его супругу Юлию Таскаеву.
Псковский краевед скончался 14 апреля около 10 часов утра, ему было 48 лет.
Андрей Таскаев родился в Пскове 11 июня 1973 года. В 1999 году Андрей Таскаев возглавил исторический отдел Псковского Свято-Троицкого Собора, с 2003 года он начал руководить Паломническим отделом Псковской епархии, он также являлся настоятелем сразу трёх псковских храмов.
В 2009 году Андрей Таскаев женился и после стал «священником за штатом». Краевед многие годы был одним из организаторов исторического фестиваля «Хельга» в Выбутах, а также занимался экскурсионной деятельностью.