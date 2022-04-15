Отпевание псковского краеведа Андрея Таскаева состоится 16 апреля в храме Иоанна Богослова

16 апреля в 12:00 в храме Иоанна Богослова в Пскове пройдет отпевание псковского краеведа и богослова Андрея Таскаева. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на его супругу Юлию Таскаеву.

«От всего сердца благодарю вас за тёплые слова о моём муже и за вашу поддержку. Отпевание состоится в субботу, 16 апреля, в храме Иоанна Богослова на Мишариной горе (Псков, ул. Аллейная, 1а)», – поделилась она.

Псковский краевед скончался 14 апреля около 10 часов утра, ему было 48 лет.

Андрей Таскаев родился в Пскове 11 июня 1973 года. В 1999 году Андрей Таскаев возглавил исторический отдел Псковского Свято-Троицкого Собора, с 2003 года он начал руководить Паломническим отделом Псковской епархии, он также являлся настоятелем сразу трёх псковских храмов.

В 2009 году Андрей Таскаев женился и после стал «священником за штатом». Краевед многие годы был одним из организаторов исторического фестиваля «Хельга» в Выбутах, а также занимался экскурсионной деятельностью.