Круглосуточный медицинский пункт работает при пункте временного размещения беженцев в Невельском районе

При пункте временного размещения вынужденных переселенцев из Украины, ДНР и ЛНР в Невельском районе работает временный медицинский пункт. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Как стало известно в ходе рабочего совещания по реализации мероприятий по обустройству беженцев на территории региона, которое провел губернатор Псковской области Михаил Ведерников, в настоящее время в круглосуточном медицинском пункте дежурят семь врачей и 17 медсестер. Кроме того, под наблюдением медицинских сотрудников находятся 25 человек, которые имеют сопутствующие заболевания. С беженцами также работают психологи.

По словам председателя комитета по социальной защите Псковской области Ольги Евстигнеевой, в пункте временного пребывания для временных переселенцев организовано трехразовое питание, для детей – четырехразовое. Для граждан с сахарным диабетом организован особый стол. Также на данный момент ведутся работы по оформлению для прибывших единой денежной выплаты. Кроме того, для них организована работа мобильных пунктов связи, где беженцы могут приобрести сим-карты для связи с родственниками.

Как отметил Михаил Ведерников, организация комплексного сопровождения прибывших в Псковскую область граждан является на сегодняшний день общей задачей. Среди них вопросы безопасности, а также предоставление полного пакета социальных услуг, медицинской, юридической и финансовой помощи, а в скором времени – и содействие в трудоустройстве.

«Быстрая и безболезненная интеграция такого количества беженцев для всех нас – серьезный вызов. Работа тонкая, много нюансов. Отнестись к ней нужно системно и со всей ответственностью, поддерживая тесное межведомственное взаимодействие», – отметил губернатор Псковской области.