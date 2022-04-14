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Общество

Более 160 млн рублей направят на благоустройство общественных территорий в Псковской области в текущем году

14 апреля 2022 года, 17:05

В 2022 году на благоустройство общественных территорий в Псковской области направят 165 млн рублей. Об этом заместитель губернатора региона Василий Осипов заявил на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 14 апреля.

Более 160 млн рублей направят на благоустройство общественных территорий в Псковской области в текущем году

Фото Андрея Сидоренко

По его словам, средства на реализацию проекта идут из федерального бюджета, так как работы проводятся в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Ведется софинансирование и из регионального бюджета. Однако оно небольшое и составляет всего 1%.

Заместитель губернатор Псковской области также сообщил, что в текущем году в регионе планируют благоустроить 30 дворов и 42 общественных территории. В 2021 году изначально заявлялось примерно такое же количество объектов, однако в середине года на дворовые территории дополнительно было выделено 200 млн рублей.

«Очень тяжело было быстро и качественно выполнить то, что задумано, но коллеги справились», – отметил Василий Осипов.

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