Назарой о помощи беженцам: Человеческое всегда будет выше социально-экономического

По его мнению, никакая помощь скорее всего не сможет улучшить жизнь людей, которые были вынуждены покинуть свои дома, поскольку «сам уклад, сама системность того, что тебе есть куда идти, нарушены.»

Однако, подчеркивает Олеся Назарой, в данный момент беженцы нуждаются в помощи. И в этом случае, считает она, ее необходимо оказать, ведь речь идет об обычных людях, которые говорят на одном языке и имеют общую историю.

«Тем, кому сложно это понять, важно представить себе подобную ситуацию, когда долгое время ты живешь вне нормы, ежедневно испытывая страх за свою жизнь, за судьбу своих близких. В этом случае оказание помощи - это демонстрация того, что все человеческое всегда будет выше социально-экономического» – отметила замдиректора АНО «Центр молодежи и общественных инициатив».

11 апреля в Псковскую область приехала первая организованная группа беженцев с ЛНР, ДНР и Украины, большая часть которых были женщины и дети. Общее количество вынужденных переселенцев составило более 400 человек.

Беженцы прибыли в Псков на поезде. На железнодорожном вокзале их встретили Первый замгубернатора Вера Емельянова и представители регионального комитета по социальной защите.

Также там были медработники, спасатели, сотрудники полиции и волонтеры, которые оказывали прибывшим помощь в пересадке в автобусы. Позже беженцев повезли в пункты временного размещения.

Основную группу поселили в одном из санаториев Псковской области, остальная часть беженцев останется у родственников.

«Всем прибывшим гражданам будет оказана миграционная и социальная поддержка, а также организационная, вещевая и продовольственная помощь. Кроме того, людям, нуждающимся в медицинском уходе, он будет обеспечен в полной мере», – заверила Вера Емельянова.