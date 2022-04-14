Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Транспорт / Автопарк

Опубликовали расписание заездов псковских автобусов №9 на кладбище «Крестовское»

14 апреля 2022 года, 10:55

16, 17, 23 и 24 апреля будут автобус № 9 будет совершать заезды автобуса на кладбище «Крестовское» в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе «Псковпассажиравтотранс»

Рейсы от железнодорожного вокзала будут совершаться в 10:10, 11:13, 12:43, а рейсы от кладбища – в 12:12, 13:20, 14:21.

С 16 апреля в Пскове будет действовать весеннее расписание автобусов на садоводческие товарищества. Как будет следовать общественный транспорт на время ремонта Троицкого (Советского) моста, читайте здесь.

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Движение на пересечении улицы Балтийской и Рижского проспекта в Пскове перекроют почти на две недели
Педагоги из Псковской области могут принять участие во Всероссийском форуме классных руководителей
Еще 85 жителей Псковской области заразились коронавирусом за сутки
Псковские предприниматели предлагают способ вывести из кризиса отрасль автоперевозок
Голышев: Растет число стран, которые поддерживают Россию, сводя на нет все усилия коллективного запада
Скончался известный псковский богослов и краевед Андрей Таскаев
Назарой о помощи беженцам: Человеческое всегда будет выше социально-экономического
Число предложений на рынке недвижимости в Псковской области сократилось
Женщина погибла в результате пожара в Невеле

Комментарии

Авторизация
No comments
Автодилеры затаились

Транспорт / Автопарк
4 марта 15:38

Автодилеры затаились

Что происходит на псковском авторынке?
Резкий рост спроса на новые автомобили фиксируют псковские дилеры

Транспорт / Автопарк
25 февраля 17:32

Резкий рост спроса на новые автомобили фиксируют псковские дилеры

Билеты на авиарейсы «Псков – Анапа» поступили в продажу

Транспорт / Инфраструктура
15 февраля 17:45

Билеты на авиарейсы «Псков – Анапа» поступили в продажу