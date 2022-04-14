Опубликовали расписание заездов псковских автобусов №9 на кладбище «Крестовское»

16, 17, 23 и 24 апреля будут автобус № 9 будет совершать заезды автобуса на кладбище «Крестовское» в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе «Псковпассажиравтотранс»

Рейсы от железнодорожного вокзала будут совершаться в 10:10, 11:13, 12:43, а рейсы от кладбища – в 12:12, 13:20, 14:21.

С 16 апреля в Пскове будет действовать весеннее расписание автобусов на садоводческие товарищества. Как будет следовать общественный транспорт на время ремонта Троицкого (Советского) моста, читайте здесь.