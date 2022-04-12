С 16 апреля в Пскове начинает действовать весеннее расписание автобусов на садоводческие товарищества

Весеннее расписание движения автобусов на садоводческие товарищества из Пскова начинает действовать с 16 апреля. Об этом «Псковской правде» сообщили в ГП ПО «Псковпассажиравтотранс».

В связи с закрытие Троицкого (Советского) моста на реконструкцию на маршрутах №119, №132, №136, №137, №139, №150, №151 и №163, которые отправляются от улицы Текстильной, изменилась схема движения автобусов.

Автобусы маршрутов №119 «Псков – Черняковицы», №132 «Псков – Яблонец», №139 «Псков – Кебь», №150 «Псков-сады Дружба» и №151 «Псков – Лопатовские кресты» от остановки «Текстильная» (площадка С/Т) будут следовать по улицам Новоселов, Звездной и Труда до улицы Текстильная через остановку «Звездная» и по улицам Текстильной, Алтаева и Инженерной с остановкой «Инженерная». Далее автобус будет следовать по улице Кузнецкой и Октябрьскому проспекту с остановками «Летний сад» и «улица Гагарина» с выездом на основной маршрут в прямом и обратном направлении. Остановки «Детский парк» и «12 школа» упраздняются.

Автобус маршрута №163 «Псков – Весна 80» при отправлении от остановки «Текстильная» будет следовать по улица Новоселов, Звездной и Труда через остановку «Звездная» до улице Текстильной, далее по улицам Текстильной, Алтаева и Инженерной с остановкой «Инженерная». После чего автобус будет следовать по улице Кузнецкой и Октябрьскому проспекту до площади Победы с выездом на основной маршрут в прямом и обратном направлении.

Автобусный маршрут №137 «Псков – Филатова гора», отправляясь от улицы Текстильной, будет следовать по улица Алтаева, Инженерной и Кузнецкой с выездом на Октябрьский проспект до площади Ленина и далее по маршруту в прямом и обратном направлении.

С 16 апреля также изменится расписание автобусного маршрута №8а «пл. Ленина – Пристань». От Вокзала до Пристани автобус будет выезжать в 10.00, 13.21, 15.35 и в 18.22, от площади Ленина – в 06.55, 07.56, 10.14, 11.55, 13.35, 15.49, 16.53, 18.36 и в 20.18. От Пристани на Вокзал общественный транспорт будет выезжать в 08.26, 12.25, 17.23 и в 20.50, до площади Ленина – в 07.25, 10.42, 14.04, 16.22 и в 19.06.

Подробнее с расписанием можно ознакомиться на сайте.