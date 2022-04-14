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Общество

Борис Елкин поделился планами благоустройства Ольгинской набережной

14 апреля 2022 года, 08:28

Глава администрации Пскова Борис Елкин рассказал в интервью каналу «Россия 24. Псков» о проекте благоустройства Ольгинской набережной от Ольгинского моста до Мирожского монастыря.

Борис Елкин поделился планами благоустройства Ольгинской набережной

Фото: ПАИ

Борис Елкин отметил, что набережная реки Великой в целом является знаковым местом для Пскова и его жителей. Он сообщил, что в текущем году планируется начать разработку проектно-сметной документации по реконструкции участка набережной от Ольгинского моста. 

«Территория достаточно длинная, очень популярная, очень много людей ходят сюда, отдыхают. Конечно, хотелось бы её облагородить. Для этого мы будем в этом году разрабатывать проектно-сметную документацию. Её разработка рассчитана на два года, потому что проект действительно большой» – поделился глава администрации города. 

Борис Елкин подчеркнул, что на обозначенной территории запрещено возводить капитальные строения, потому что она является зоной охраняемого ландшафта. В связи с этим основной идеей является соединить существующий рельеф с новой набережной, сделать велосипедные и пешеходные дорожки, а также разные зоны отдыха. 

«В том числе это касается городского пляжа. Необходимо сделать для граждан территорию, где бы они могли отдыхать с детьми, спортивные объекты», – рассказал глава псковской администрации.

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