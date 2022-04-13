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Общество

Статус исторического поселения могут присвоить Усвятам

13 апреля 2022 года, 17:45

В Псковской области обсуждается вопрос о присвоении Усвятам статуса исторического поселения. Об этом глава Усвятского района Дмитрий Петров сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Статус исторического поселения могут присвоить Усвятам

Фото: страница Дмитрия Петрова в соцсети «ВКонтакте»

По его словам, вопрос о присвоении статуса исторического поселения Усвятам решается совместно с региональным комитетом по строительству и ЖКХ и с комитетом по охране объектов культурного наследия Псковской области.

«Это позволит, при поддержки Губернатора области М. Ю. Ведерникова, участвовать в федеральных проектах и привлекать дополнительные финансовые ресурсы из федерального бюджета, в т.ч. на благоустройство прилегающей к Дому Родзянко территории», – отметил Дмитрий Петров.

Глава Усвятского района также сообщил, что завершилась разработка проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом Родзянко» XIX века. Кроме того, она также уже прошла согласование в профильном комитете. «Следующий этап - поиск источников финансирования для проведения ремонтных работ», – подчеркнул Дмитрий Петров.

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