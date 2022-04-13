Михаил Ведерников наградил Анатолия Волкова почетным знаком «За заслуги перед Псковской областью»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников наградил бывшего главного врача Псковской областной клинической больницы Анатолия Волкова почетным знаком «За заслуги перед Псковской областью». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе региональной администрации.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
Почетная награда была вручена Анатолию Волкову за заслуги в сфере регионального здравоохранения и многолетний добросовестный труд. Михаил Ведерников также поблагодарил экс-главного врача псковского медицинского учреждения за служение во имя здоровья жителей региона.
Анатолий Волков начал свою работу в Псковской областной клинической больнице еще интерном. После завершения ординатуры он вернулся в медицинское учреждение в должности анестезиолога-реаниматолога. В 1992 году Анатолия Волкова назначили заведующим анестезиолого-реанимационным отделением и главным внештатным специалистом Псковской области.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
«Работая в отделении анестезиологии-реанимации, спас жизни многим пациентам и внес большой вклад в развитие профильной службы», – сообщили в региональной администрации.
Должность главного врача Псковской областной клинической больницы Анатолий Волков занимал с 2007 года. Под его руководством были открыты травматологический и сосудистый центры и введено в эксплуатацию новое высокотехнологичное оборудование. Также новый импульс в развитии получило и отделение экстренной и плановой консультативной помощи, благодаря которому врачи-специалисты смогли выезжать в сельские районы с целью оказания населению необходимой квалифицированной экстренной медпомощи.
«Особого внимания заслуживает опыт Анатолий Волкова в управлении больницей в период пандемии. Грамотная тактика позволила учреждению максимально обезопасить работу отделений в этот период и оптимизировать деятельность специалистов с учетом многократно возросшей на них нагрузки», – подчеркнули в администрации Псковской области.