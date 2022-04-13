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Общество

Михаил Ведерников наградил Анатолия Волкова почетным знаком «За заслуги перед Псковской областью»

13 апреля 2022 года, 17:05

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников наградил бывшего главного врача Псковской областной клинической больницы Анатолия Волкова почетным знаком «За заслуги перед Псковской областью». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Михаил Ведерников наградил Анатолия Волкова почетным знаком «За заслуги перед Псковской областью»

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Почетная награда была вручена Анатолию Волкову за заслуги в сфере регионального здравоохранения и многолетний добросовестный труд. Михаил Ведерников также поблагодарил экс-главного врача псковского медицинского учреждения за служение во имя здоровья жителей региона.

Анатолий Волков начал свою работу в Псковской областной клинической больнице еще интерном. После завершения ординатуры он вернулся в медицинское учреждение в должности анестезиолога-реаниматолога. В 1992 году Анатолия Волкова назначили заведующим анестезиолого-реанимационным отделением и главным внештатным специалистом Псковской области.

Михаил Ведерников наградил Анатолия Волкова почетным знаком «За заслуги перед Псковской областью»

Фото пресс-службы администрации Псковской области

«Работая в отделении анестезиологии-реанимации, спас жизни многим пациентам и внес большой вклад в развитие профильной службы», – сообщили в региональной администрации.

Должность главного врача Псковской областной клинической больницы Анатолий Волков занимал с 2007 года. Под его руководством были открыты травматологический и сосудистый центры и введено в эксплуатацию новое высокотехнологичное оборудование. Также новый импульс в развитии получило и отделение экстренной и плановой консультативной помощи, благодаря которому врачи-специалисты смогли выезжать в сельские районы с целью оказания населению необходимой квалифицированной экстренной медпомощи.

«Особого внимания заслуживает опыт Анатолий Волкова в управлении больницей в период пандемии. Грамотная тактика позволила учреждению максимально обезопасить работу отделений в этот период и оптимизировать деятельность специалистов с учетом многократно возросшей на них нагрузки», – подчеркнули в администрации Псковской области.

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