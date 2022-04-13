Михаил Ведерников наградил Анатолия Волкова почетным знаком «За заслуги перед Псковской областью»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников наградил бывшего главного врача Псковской областной клинической больницы Анатолия Волкова почетным знаком «За заслуги перед Псковской областью». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Почетная награда была вручена Анатолию Волкову за заслуги в сфере регионального здравоохранения и многолетний добросовестный труд. Михаил Ведерников также поблагодарил экс-главного врача псковского медицинского учреждения за служение во имя здоровья жителей региона.

Анатолий Волков начал свою работу в Псковской областной клинической больнице еще интерном. После завершения ординатуры он вернулся в медицинское учреждение в должности анестезиолога-реаниматолога. В 1992 году Анатолия Волкова назначили заведующим анестезиолого-реанимационным отделением и главным внештатным специалистом Псковской области.