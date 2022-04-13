Более 188 млн рублей получат органы соцзащиты городов и районов Псковской области

188,27 млн рублей получат органы социальной защиты городов и районов Псковской области. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

Средства пойдут на финансирование мер социальной поддержки ветеранам труда Псковской области; труженикам тыла; сельским специалистам, живущим в сельской местности; реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшим от политических репрессий; многодетным семьям; детям малообеспеченных семей; опекаемым семьям.

Помимо этого деньги направят на выплату субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Зачисление на счета псковичей будут произведены в течении трех рабочих дней.