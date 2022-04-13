Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Экономика / Деньги

Более 188 млн рублей получат органы соцзащиты городов и районов Псковской области

13 апреля 2022 года, 13:56

188,27 млн рублей получат органы социальной защиты городов и районов Псковской области. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

Средства пойдут на финансирование мер социальной поддержки ветеранам труда Псковской области; труженикам тыла; сельским специалистам, живущим в сельской местности; реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшим от политических репрессий; многодетным семьям; детям малообеспеченных семей; опекаемым семьям.

Помимо этого деньги направят на выплату субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Зачисление на счета псковичей будут произведены в течении трех рабочих дней.

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Налог на имущество сельхозпроизводителей могут отменить в Псковской области
Еще 286 контейнеров для раздельного сбора мусора установят в Пскове
Свыше 5 тысяч тонн молока произвели сельхозпредприятия и фермерские хозяйства Псковского района с начала года
До +15 градусов прогнозируется в Псковской области 14 апреля
Статус исторического поселения могут присвоить Усвятам
Михаил Ведерников наградил Анатолия Волкова почетным знаком «За заслуги перед Псковской областью»
15 апреля в Пскове ограничат движение по двум улицам для проведения соревнований
На участке улицы Никольской в Пскове увеличили объем ямочного ремонта
Более 90 подтвержденных случаев COVID-19 зафиксировали в Псковской области за прошедшие сутки

Комментарии

Авторизация
No comments
С одной корзинкой в руках

Экономика
9 апреля 13:20

С одной корзинкой в руках

Рост цен на продукты продолжает беспокоить жителей Псковской области
Уехать на праздники

Экономика
7 апреля 15:39

Уехать на праздники

Какие границы еще открыты для псковских туристов?
Псковский хлебокомбинат: традиции качества и отменный вкус

Экономика
29 марта 11:56

Псковский хлебокомбинат: традиции качества и отменный вкус