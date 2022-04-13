К 30 апреля администрация Печорского района должна разработать предложения по туалетам в Изборске

К 30 апреля администрация Печорского района должна подготовить и представить губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову предложения по организации общественных туалетов в деревне Старый Изборск. Об этом пишет «АиФ-Псков» со ссылкой на главу муниципалитета Сергей Тарасика.

Тема нехватки общественных туалетов вблизи Изборского музея-заповедника была понята на встрече губернатора с печерянами 6 апреля. В частности, житель Изборска обращал внимание на то, что туалета не хватает в районе Труворова городища, которое тоже является туристическим объектом.

При этом Сергей Тарасик заметил, что для решения вопроса нужно понять, в чьём ведении находится земля — городского поселения «Печоры» или музея-заповедника.

«Будем встречаться и разговаривать с местными жителями», - заявил глава района.