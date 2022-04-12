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Общество

14 апреля в Москве обсудят концепцию выставочного корпуса, входящего в мемориальный комплекс в Самолве

12 апреля 2022 года, 19:22

Концепцию выставочного корпуса, входящего в мемориальный комплекс «Князь Александр Невский с дружиной», расположенного на берегу Чудского озера в деревне Самолва Гдовского района, обсудят 14 апреля на совещании Российского военно-исторического общества (РВИО) в Москве. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 12 апреля сообщил зампредседателя РВИО Николай Овсиенко.

14 апреля в Москве обсудят концепцию выставочного корпуса, входящего в мемориальный комплекс в Самолве

Фото Арсения Тимашова

По его словам, концепция представляет собой создание выставочно-экспозиционного корпуса, в котором будут размещаться временные и постоянные экспозиции, раскрывающие жизнь Александра Невского и историю Ледового побоища.

Николай Овсиенко отметил, что на совещании в Москве 14 апреля также планируют детально обсудить и запуск в деревне Самолва Гдовского района молодёжного лагеря. «Этот лагерь должен быть создан по поручению президента. Место для лагеря знаковое, потрясающее. Уверен, что молодёжный лагерь будет востребован», – подчеркнул зампредседателя РВИО.

20-метровый мемориальный комплекс «Князь Александр Невский с дружиной» весом 50 тонн был установлен к 800-летию со дня рождения князя у предполагаемого места Ледового побоища 1242 года – на берегу Чудского озера вблизи деревни Самолва. Монумент возводили четыре месяца из нескольких десятков тонн бронзы.

На обратной стороне монумента, которое обращено к предполагаемому месту сражению, размещено мозаичное панно. В центре изображён Александр Невский, по обе стороны от него – сцены из битвы на льду Чудского озера.

Мемориальный комплекс «Князь Александр Невский с дружиной» был открыт 11 сентября 2021 года. В мероприятии участвовали президент России Владимир Путин, Патриарх Кирилл, помощник президента Владимир Мединский, губернатор Псковской области Михаил Ведерников и митрополит Псковской и Порховский Тихон (Шевкунов).

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