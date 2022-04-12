Масочный режим в Псковской области отменять не планируют

В Псковской области не планируют отменять масочный режим. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на главного санитарного врача региона Александра Нестерука.

Он подчеркнул, что в Псковской области продолжают действовать введенные ранее ограничения, среди которых масочный режим в помещениях, магазине и транспорте, а также обработка рук. Александр Нестерук уточнил, что в настоящее время в регионе не планируют ужесточать требования, так как для этого нет никаких оснований.

Руководитель регионального Роспотребнадзора также отметил, что в Псковской области фиксируется снижение уровня заболеваемости коронавирусом. В частности, на прошлой неделе оно составило 15%. Однако уровень заболеваемости выше, чем в аналогичный период 2021 года.

По его словам, подъем уровня заболеваемости коронавирусом в Псковской области прогнозируется в мае. «В майские праздники в регионе будет небольшой всплеск заболеваемости, который связан с нарушениями гражданами профилактических мер», – уточнил Александр Нестерук.

Кроме того, он сообщил, что региональный Роспотребнадзор пока еще не получал никакой информации о предстоящей волне коронавируса. Александр Нестерук также подчеркнул, что на данный момент трудно ответить, будет ли новая волна или нет. «Новую волну может дать новый возбудитель, если он появится», – отметил главный санитарный врач региона.

Ранее председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко призвала жителей региона готовиться к новой волне коронавируса.