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Общество / Здоровье

Готовиться к новой волне коронавируса призвала Марина Гаращенко

11 апреля 2022 года, 11:48

Готовиться к новой волне коронавируса в прямом эфире «Псковского телеграма Online» призвала председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко.

Готовиться к новой волне коронавируса призвала Марина Гаращенко

Фото: ПАИ

Спикер подчеркнула, что для подготовки ещё есть около трёх недель. Она также сообщила, что не исключает возможность появления нового штамма коронавируса.

«Призываю всех вакцинироваться. Как раз те, кто сейчас сделает прививку, сформируют очень хороший иммунитет», – пояснила Марина Гаращенко. Она также добавила, что вакцинированные переносят заболевание легче.

Председатель профильного комитета сообщила, что коллективный иммунитет в Псковской области на данный момент составляет 53,6%.

Марины Гаращенко пояснила, что люди, сделавшие вакцину год назад, забывают ревакцинироваться. «Из общего охвата населения они уходят, и автоматически наш коллективный иммунитет снижается», – рассказала она и призвала жителей Псковской области пройти ревакцинироваться.

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Комментарии

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Бабулечка
13:58 11.04.2022

Профессор, Д.М.Н. Александр Редько:" Нам говорят,что после вакцинации болезнь легче переносится.Но,уважаемые, что и где у вас лучше переносится,если после вакцинации 40 % населения у вас чуть ли не вдвое выше смертность? Что у вас будет когдв вы провакцинируете 100%? Корреляция может быть не прямая,но уже видно,что обратной она не будет.Если вакцина защищает, то летальность должна быть меньше. А мы видим,что она стала больше."- цитирует ОСН. Накануне. Ru 26 окт.2021г.Евг.Чернышёв "Попову..."

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