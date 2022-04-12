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Общество

Более 26 тысяч псковских детей получат новые ежемесячные выплаты

12 апреля 2022 года, 15:30

На 26 тыс. 185 детей Псковской области в возрасте от 8 до 17 лет распространятся новые ежемесячные выплаты, которые предусмотрены Указом президента РФ Владимира Путина от 31 марта. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Более 26 тысяч псковских детей получат новые ежемесячные выплаты

Фото Дарьи Хватковой

Данный расчёт был представлен в проекте регионального закона, который был разработан областным комитетом по социальной защите. Согласно документу, ребёнок должен являться гражданином России, постоянно проживая на её территории, а размер среднедушевого дохода семьи не может превышать величину прожиточного минимума на душу населения, которая установлена в Псковской области на дату обращения. Так, данный показатель в настоящее время составляет 12 тыс. 527 рублей.

Размер ежемесячной выплаты на детей от 8 до 17 лет будет варьироваться в зависимости от доходов семьи. Стандартная выплата, 50% от величины регионального прожиточного минимума на детей, составит 6 тыс. 125 рублей. При условии, что размер среднедушевого дохода после получения дополнительной поддержки от государства не превысит прожиточный минимум, выплата на ребенка увеличится до 75%. Выплата для самых малообеспеченных семей будет производиться в размере 100% и составит 12 тыс. 250 рублей.

По предварительным расчетам на реализацию данный полномочий потребуется свыше 2,5 млрд рублей. При передаче Пенсионному фонду России полномочий по предоставлению ежемесячных выплат на детей от 8 до 17 лет, 99% средств поступят в регион из федерального бюджета в виде субвенции. Софинансирование Псковской области составит один процент.

Рассмотрение депутатами Псковского областного Собрания проекта закона «О ежемесячной денежной выплате на ребёнка в возрасте от восьми до семнадцати лет» запланировано на 14 апреля. В законную силу документ вступит в течение десяти дней с момента его официального опубликования и распространится на правоотношения, возникшие с 1 апреля текущего года.

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