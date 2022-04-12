Ушел из жизни псковский спортсмен Юрий Щеглов

11 апреля 2022 года ушел из жизни спортсмен Юрий Щеглов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Себежского района.

Юрий Щеглов родился 20 июля 1938 года в городе Дно Псковской области. За свою жизнь спортсмен стал абсолютным трёхкратным чемпионом СССР по морскому многоборью, 11-кратным чемпионом России, всероссийского и международного масштаба, обладателем четырёхсот медалей всесоюзного, чемпионом Спартакиады народов СССР в командном зачёте, заслуженным тренером РСФСР, спортивным судьёй всесоюзной категории. Помимо этого, он воспитал семь мастеров спорта СССР.

Администрация Себежского района выразила соболезнований его родным и близким.