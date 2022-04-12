Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Ушел из жизни псковский спортсмен Юрий Щеглов

12 апреля 2022 года, 11:15

11 апреля 2022 года ушел из жизни спортсмен Юрий Щеглов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Себежского района.

Ушел из жизни псковский спортсмен Юрий Щеглов

Юрий Щеглов родился 20 июля 1938 года в городе Дно Псковской области. За свою жизнь спортсмен стал абсолютным трёхкратным чемпионом СССР по морскому многоборью, 11-кратным чемпионом России, всероссийского и международного масштаба, обладателем четырёхсот медалей всесоюзного, чемпионом Спартакиады народов СССР в командном зачёте, заслуженным тренером РСФСР, спортивным судьёй всесоюзной категории. Помимо этого, он воспитал семь мастеров спорта СССР.

Администрация Себежского района выразила соболезнований его родным и близким.

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Стартовал прием заявок на участие в премии «Сделано в России»
Первый заместитель главы администрации Плюсского района отправился добровольцем защищать Донбасс
До +13 градусов прогреется воздух в Псковской области 12 апреля
25 тонн льна сгорели в Печорском районе
До 1 сентября движение между деревнями Старая Пустошка и Линец Пустошкинскинского района будет ограничено
Состоялись похороны трёх уроженцев Псковской области, погибших в ходе спецоперации на Украине
Новый бортовой камень начали устанавливать на улице Советской Армии в Пскове
Прибывшие в Псковскую область из ДНР дети будут учиться в школе в Невельском районе
До +13 градусов прогнозируется в Псковской области 12 апреля

Комментарии

Авторизация
No comments
В деталях

Общество / Знай наших!
12 апреля 10:02

В деталях

Житель Пыталово создает масштабные диорамы из исторических моделей
Ковидный зуд

Общество / Здоровье
11 апреля 15:52

Ковидный зуд
Дети — в лагерь

Общество / Образование
7 апреля 15:16

Дети — в лагерь

Во сколько обойдется детский летний отдых псковским родителям