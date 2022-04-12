Первый заместитель главы администрации Плюсского района отправился добровольцем защищать Донбасс

Первый заместитель главы администрации Плюсского района Вячеслав Прокофьев в качестве добровольца отправился защищать Донбасс. Об этом сообщили в репортаже «Бои за Авдеевку» в выпуске передачи «Сегодня» на канале НТВ.

По его словам, он не смог отсиживать отпуск дома и поэтому ушел защищать Донбасс. «Считаю своим долгом и честью участвовать в контроперации. Для меня это большая честь», – поделился Вячеслав Прокофьев.

В районной газете «Псковской правде» сообщили, что заместитель главы администрации Плюсского района никому не сказал об этом. Своей семье он заявил, что пошёл на рыбалку.

Вячеслав Прокофьев проходил срочную службу в воздушно-десантных войсках. Как он рассказывал, с 1986 года проходил службу в учебной дивизии ВДВ Гайжюнай Литовской ССР, в батальоне по подготовке спецконтингента для службы в Афганистане и демобилизовался в звании старшины в 1988 году.