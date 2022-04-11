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Общество

Состоялись похороны трёх уроженцев Псковской области, погибших в ходе спецоперации на Украине

11 апреля 2022 года, 20:38

В Псковской области в последний путь проводили троих военнослужащих Псковского территориального гарнизона, которые погибли в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом губернатор региона Михаил Ведерников сообщил в своем Телеграм-канале.

Состоялись похороны трёх уроженцев Псковской области, погибших в ходе спецоперации на Украине

Фото из Телеграм-канала Михаила Ведерникова
Состоялись похороны трёх уроженцев Псковской области, погибших в ходе спецоперации на Украине

Фото из Телеграм-канала Михаила Ведерникова
Состоялись похороны трёх уроженцев Псковской области, погибших в ходе спецоперации на Украине

Фото из Телеграм-канала Михаила Ведерникова

В списке погибших в борьбе с неонацизмом на Украине – гвардии старший лейтенант Сергей Кирьяков и гвардии старшие сержанты Алексей Кузьмин и Владимир Соседов.

«Псковская область скорбит о своих павших героях. Приношу искренние соболезнования семьям погибших», – отметил губернатор Псковской области.

Михаил Ведерников подчеркнул, что родственникам погибших будет оказана вся необходимая помощь. «Вечная память нашим героям», – сказал глава региона.

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Комментарии

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Бабулечка
22:06 11.04.2022

Скорбим по ушедшим нашим псковичам. Вечная память воинам России, простите.

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