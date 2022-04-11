Состоялись похороны трёх уроженцев Псковской области, погибших в ходе спецоперации на Украине

В списке погибших в борьбе с неонацизмом на Украине – гвардии старший лейтенант Сергей Кирьяков и гвардии старшие сержанты Алексей Кузьмин и Владимир Соседов.

«Псковская область скорбит о своих павших героях. Приношу искренние соболезнования семьям погибших», – отметил губернатор Псковской области.

Михаил Ведерников подчеркнул, что родственникам погибших будет оказана вся необходимая помощь. «Вечная память нашим героям», – сказал глава региона.