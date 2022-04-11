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Общество

Новый бортовой камень начали устанавливать на улице Советской Армии в Пскове

11 апреля 2022 года, 19:45

На улице Советской Армии в Пскове начали устанавливать новый бортовой камень. Об этом глава администрации города Борис Елкин сообщил в своем Телеграм-канале.

Новый бортовой камень начали устанавливать на улице Советской Армии в Пскове

Фото из Телеграм-канала Бориса Елкина

Он отметил, что в настоящее время на улице Советской Армии в Пскове полным ходом идут работы по замене тротуаров. Подрядчик будет ремонтировать их поэтапно, чтобы пешеходы имели возможность передвигаться вдоль улицы.

«Сейчас подрядная организация работает на участке между 1-й Поселочной и Железнодорожной: устанавливает новый бортовой камень и ведет устройство основания тротуаров», – сообщил Борис Елкин и уточнил, что асфальтирование тротуаров начнется с наступлением благоприятных погодных условий.

Новый бортовой камень начали устанавливать на улице Советской Армии в Пскове

Фото из Телеграм-канала Бориса Елкина

Далее подрядная организация приступит к аналогичным работам на участке улицы Советской Армии от улицы Железнодорожной до Ленинградского шоссе. Всего в нормативное состояние планируют привести свыше 5 км тротуаров, а также автобусные остановки и съезды.

«Картинка уже вырисовывается: тротуары будут широкими, от 2 до 3 метров, и безопасными. От проезжей части, где это необходимо, они будут отделены пешеходным ограждением. Запланирована также посадка кустов кизильника и посев газонов», – отметил глава администрации Пскова.

Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Они должны завершиться до 18 августа.

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