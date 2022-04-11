Новый бортовой камень начали устанавливать на улице Советской Армии в Пскове

На улице Советской Армии в Пскове начали устанавливать новый бортовой камень. Об этом глава администрации города Борис Елкин сообщил в своем Телеграм-канале.



Он отметил, что в настоящее время на улице Советской Армии в Пскове полным ходом идут работы по замене тротуаров. Подрядчик будет ремонтировать их поэтапно, чтобы пешеходы имели возможность передвигаться вдоль улицы. «Сейчас подрядная организация работает на участке между 1-й Поселочной и Железнодорожной: устанавливает новый бортовой камень и ведет устройство основания тротуаров», – сообщил Борис Елкин и уточнил, что асфальтирование тротуаров начнется с наступлением благоприятных погодных условий.