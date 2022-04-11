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Общество

Последние восемь лет Донецкий молодёжный театр работал, несмотря на обстрелы

11 апреля 2022 года, 16:37

Несмотря на обстрелы, которые велись последние восемь лет, Донецкий республиканский академический молодёжный театр (город Макеевка) продолжал свою работу. Об этом 11 апреля на пресс-конференции в Псковском драматическом театре сообщил художественный руководитель Донецкого РАМТ Владислав Слухаенко, передает ПАИ.

Последние восемь лет Донецкий молодёжный театр работал, несмотря на обстрелы

Фото: ПАИ

По его словам, у российской публики после встречи с Донецким молодежным театром появляется образ человека, который там работает и живет. «В каждом городе нас спрашивают, а правда ли, что вас все восемь лет обстреливали? Да, правда», – отметил Владислав Слухаенко. Как уточнил режиссер и актер Донецкого РАМТ Евгений Романенко, к подобным вопросам быстро привыкаешь.

Владислав Слухаенко также подчеркнул, что театр продолжает свою работу, начиная с момента провозглашения Донецкой народной республики. Потребность в нем в последние восемь лет, по словам художественного руководителя Донецкого РАМТ, стала даже больше, чем в другое время.

«Потому что у людей культурный вакуум, гастрольная деятельность снизилась, да и учитывая существующую напряженность, для людей – это определённая отдушина», – добавил Владислав Слухаенко.

11 и 12 апреля Донецкий республиканский академический молодёжный театр (город Макеевка) покажет в Пскове два спектакля. В первый день гостям Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина на большой сцене представят оптимистическую трагедию «Человек из Подольска», во второй зрителям покажут сцены из столичной жизни «Как боги».

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