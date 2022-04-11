Последние восемь лет Донецкий молодёжный театр работал, несмотря на обстрелы

Несмотря на обстрелы, которые велись последние восемь лет, Донецкий республиканский академический молодёжный театр (город Макеевка) продолжал свою работу. Об этом 11 апреля на пресс-конференции в Псковском драматическом театре сообщил художественный руководитель Донецкого РАМТ Владислав Слухаенко, передает ПАИ.

По его словам, у российской публики после встречи с Донецким молодежным театром появляется образ человека, который там работает и живет. «В каждом городе нас спрашивают, а правда ли, что вас все восемь лет обстреливали? Да, правда», – отметил Владислав Слухаенко. Как уточнил режиссер и актер Донецкого РАМТ Евгений Романенко, к подобным вопросам быстро привыкаешь.

Владислав Слухаенко также подчеркнул, что театр продолжает свою работу, начиная с момента провозглашения Донецкой народной республики. Потребность в нем в последние восемь лет, по словам художественного руководителя Донецкого РАМТ, стала даже больше, чем в другое время.

«Потому что у людей культурный вакуум, гастрольная деятельность снизилась, да и учитывая существующую напряженность, для людей – это определённая отдушина», – добавил Владислав Слухаенко.

11 и 12 апреля Донецкий республиканский академический молодёжный театр (город Макеевка) покажет в Пскове два спектакля. В первый день гостям Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина на большой сцене представят оптимистическую трагедию «Человек из Подольска», во второй зрителям покажут сцены из столичной жизни «Как боги».