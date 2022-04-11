Арбитражный суд Псковской области призвал включить компанию «ЭГЛЕ» в реестр недобросовестных поставщиков

Арбитражный суд Псковской области призвал включить сведения об участнике закупки – компании ООО «ЭГЛЕ» – в реестр недобросовестных поставщиков, признав решение псковского УФАС об отказе включения в данный реестр незаконным. Об сообщает Телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».

9 марта 2021 года компания ООО «ЭГЛЕ» и администрация Печорского района заключили контракт на выполнение ремонтных работ дороги «Печоры – Лидва – Лавры» в Печорском районе. Однако по истечении четырех месяцев подрядная организация так и не приступила к выполнению работ, предоставляя проект производства работ с недостатками. После чего компания «ЭГЛЕ» приостановила выполнение ремонтных работ, направив в адрес администрации Печорского района уведомление отказе от исполнения заключенного контракта в одностороннем порядке.

Арбитражный суд Псковской области обязал Управление федеральной антимонопольной службы включить сведения о компании «ЭГЛЕ» реестр недобросовестных поставщиков в течение десяти дней со дня вступления решения по делу в законную силу.

Апелляционная жалоба может быть подана в течение месяца после принятия решения в четырнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Псковской области.