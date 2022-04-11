Владимир Компаниец назначен управляющим псковского отделения Северо-Западного Сбербанка

Новым управляющим Псковского отделения Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк» назначен Владимир Компаниец. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Председатель Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк» Виктор Вентимилла Алонсо представил нового управляющего отделения на встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, на которой стороны обсудили вопросы сотрудничества банка и региона в новых экономических условиях.

Владимир Компаниец в системе Сбербанка работает свыше 10 лет. С 2011 года он работал в Ростовском отделении Сбербанка Юго-Западного банка в должности заместителя управляющего – куратора блока «Корпоративный инвестиционный бизнес». С 2016 года Владимир Компаниец возглавлял Тамбовское отделение Центрально-Черноземного банка.

«Мы рады приветствовать Владимира в нашей команде. Я уверен, что его профессиональные навыки, опыт и способность комплексно подходить к решению поставленных задач станут новым стимулом в развитии Псковского отделения Сбербанка», – отметил Виктор Вентимилла Алонсо.