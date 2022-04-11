Владимир Компаниец назначен управляющим псковского отделения Северо-Западного Сбербанка

Новым управляющим Псковского отделения Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк» назначен Владимир Компаниец. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе региональной администрации.
Новым управляющим Псковского отделения Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк» назначен Владимир Компаниец. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе региональной администрации.
Председатель Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк» Виктор Вентимилла Алонсо представил нового управляющего отделения на встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, на которой стороны обсудили вопросы сотрудничества банка и региона в новых экономических условиях.
Владимир Компаниец в системе Сбербанка работает свыше 10 лет. С 2011 года он работал в Ростовском отделении Сбербанка Юго-Западного банка в должности заместителя управляющего – куратора блока «Корпоративный инвестиционный бизнес». С 2016 года Владимир Компаниец возглавлял Тамбовское отделение Центрально-Черноземного банка.
«Мы рады приветствовать Владимира в нашей команде. Я уверен, что его профессиональные навыки, опыт и способность комплексно подходить к решению поставленных задач станут новым стимулом в развитии Псковского отделения Сбербанка», – отметил Виктор Вентимилла Алонсо.
Михаил Ведерников, в свою очередь, поприветствовал Владимира Компанийца на древней Псковской земле. Губернатор региона подчеркнул, что «Сбербанк» является проверенных и важнейшим партнером Псковской области.
«С его участием мы реализуем стратегические и социально значимые проекты и программы, нацеленные на развитие Псковской области, на повышение качества жизни его жителей. Надеюсь на сохранение преемственности и продолжение конструктивного сотрудничества. Добро пожаловать!» – отметил Михаил Ведерников.
Губернатор Псковской области также поблагодарил экс-руководителя Псковского отделения Сбербанка Анну Тарасенко и пожелал ей профессиональных успехов на новом месте. Как сообщили в администрации, она возглавит направление прямых продаж Северо-Западного банка ПАО «Сбербанка».