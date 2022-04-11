Частично восстановлена работа светофора на пересечении Рижского проспекта и улицы Рокоссовского в Пскове

Работу светофора на пересечении Рижского проспекта и улицы Рокоссовского в Пскове частично восстановили. Об этом «Псковской правде» сообщили в администрации города.

Подрядная организация продолжает ремонтировать светофор со стороны Гаражного проезда, где из-за короткого замыкания перестала работать одна из его секций.

В пресс-службе сообщили, что для оперативного реагирования на сбои в работе светофорных объектов можно обратиться в подрядную организацию ООО «Комсервис».

Телефон офиса: 8 (8112) 691-300

Телефон дежурного: 8-921-508-49-64

Телефон начальника участка Аносова Михаила Александровича: 8-921-002-94-85

Также запросы граждан по работе светофоров круглосуточно принимает Единая дежурная диспетчерская служба 055.