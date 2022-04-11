Порядка двух тонн мороженого прошли ветеринарный контроль в Псковской области

На российско-латвийской границе в Псковской области проконтролировали ввоз 1,9 тонн мороженного. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Итальянское мороженное перевозилось в автомобиле в адрес юридического лица из Санкт-Петербурга.

Государственный инспектор ведомства осуществил ветеринарный контроль. Проверка показала, что мороженое полностью соответствует ветеринарно-санитарным требованиям Евразийского экономического союза.

После успешного прохождения контрольно-надзорных мероприятий порядка двух тонн мороженого отправились в адрес грузополучателя.