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Общество

Порядка двух тонн мороженого прошли ветеринарный контроль в Псковской области

11 апреля 2022 года, 11:17

Порядка двух тонн мороженого прошли ветеринарный контроль в Псковской области

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

На российско-латвийской границе в Псковской области проконтролировали ввоз 1,9 тонн мороженного. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Итальянское мороженное перевозилось в автомобиле в адрес юридического лица из Санкт-Петербурга.

Государственный инспектор ведомства осуществил ветеринарный контроль. Проверка показала, что мороженое полностью соответствует ветеринарно-санитарным требованиям Евразийского экономического союза.

После успешного прохождения контрольно-надзорных мероприятий порядка двух тонн мороженого отправились в адрес грузополучателя.

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