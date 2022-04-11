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Общество

Определился ТОП-5 самых цитируемых псковских СМИ за неделю

11 апреля 2022 года, 10:49

По данным сервиса «Медиалогия» определилась пятерка самых цитируемых СМИ региона. Псковское агентство информации по итогам минувшей недели (с 4 по 10 апреля) получило ИЦ 3,22. Информагентству холдинга «Гражданская пресса» присвоен ИЦ 3,49.

Определился ТОП-5 самых цитируемых псковских СМИ за неделю

На третьем месте по цитируемости в регионе стоит портал luki.ru (ИЦ 1,71), далее расположился «АиФ Псков» (ИЦ 0,55) и замыкает пятерку лидеров ГТРК «Псков» (ИЦ 0,38). На региональные издания ссылались такие федеральные издания, как «Известия», «Невские новости», Regnum, «Фонтанка», РИА ФАН и др. Больше всего интереса они проявляли к рубрикам общество и социальная сфера, власть, здоровье и медицина, транспорт, ЧП, культура, право.

Отметим, что так же в ТОП-10 вошел кабельный телеканал «Первый Псковский».

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