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Общество

Губернатор Псковской области: Александр Котов – мудрый и дальновидный политик

10 апреля 2022 года, 12:26

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил Председателя Псковского областного Собрания депутатов Александра Котова с днем рождения в своем Телеграм-канале.

«Мудрый и дальновидный политик, эффективный и компетентный руководитель, надёжный и профессиональный коллега. Александр Алексеевич – человек, на которого хочется и стоит равняться всем нам», – заявил глава региона. Он также подчеркнул, что ценит их дружеские и рабочие отношения.

10 апреля Александр Котов отмечает свой 61-й день рождения.

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