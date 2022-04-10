Губернатор Псковской области: Александр Котов – мудрый и дальновидный политик

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил Председателя Псковского областного Собрания депутатов Александра Котова с днем рождения в своем Телеграм-канале.

«Мудрый и дальновидный политик, эффективный и компетентный руководитель, надёжный и профессиональный коллега. Александр Алексеевич – человек, на которого хочется и стоит равняться всем нам», – заявил глава региона. Он также подчеркнул, что ценит их дружеские и рабочие отношения.

10 апреля Александр Котов отмечает свой 61-й день рождения.