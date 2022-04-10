Правительство России поможет регионам сохранить темпы переселения людей из аварийного жилья

В России осуществляется комплекс мер по улучшению жилищных условий жителей страны. Государство продолжает предоставлять россиянам безопасное и качественное жилье, несмотря на сложную экономическую ситуацию. Так, правительство поможет российским субъектам сохранить темпы расселения аварийного жилья. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Для этого средства Фонда содействия реформированию ЖКХ были перераспределены. В настоящий момент регионы уже имеют возможность использовать средства федерального бюджета на 2023 и 2024 годы.

Теперь российские субъекты могут рассчитать стоимость расселения аварийного жилья по актуальным рыночным расценкам квадратного метра. Ранее такие расчеты производились по показателям 2019 года.

Помимо этого, сейчас в разработке находится программа, которая позволит расселять жилье, которое признали аварийным после 1 января 2017 года. В федеральном бюджете на эти цели на два года предусмотрено 45 млрд рублей.

Также государство принимает меры для поддержки строительной отрасли. Оно поможет компаниям, которые оказались в трудной ситуации из-за возросших цен на стройматериалы.

Правительство гарантирует, что все стройки продолжатся даже в непростых экономических условиях, а темпы переселения из аварийного жилья сохранятся.