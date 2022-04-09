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Общество

С негативом со стороны таможенников из-за георгиевских ленточек столкнулись псковские дальнобойщики

9 апреля 2022 года, 20:45

Псковские дальнобойщики вновь столкнулись с негативом со стороны таможенников из-за находящихся в автомобилях георгиевских ленточек. Об этом сообщает Телеграм-канал «Псковское агентство информации».

С негативом со стороны таможенников из-за георгиевских ленточек столкнулись псковские дальнобойщики

Фото: скрин видео из Телеграм-канала «Псковское агентство информации»

С 9 апреля Европейский союз в рамках пятого пакета санкций против России закрыл свои границы для грузовых автомобилей российских и белорусских перевозчиков, в том числе и осуществляющих транзитные перевозки.


Псковские дальнобойщики поделились историями того, как таможенники разворачивали фуры назад в Россию на эстонской границе в МАПП «Койдула» (дорога «Куничина гора – Койдула»). Причиной негатива вновь стали георгиевские ленточки, находящиеся в автомобилях российских водителей.

Ранее сообщалось, что в Псковской области дальнобойщику из Пермского края аннулировали шенгенскую визу из-за георгиевской ленточки.

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