С негативом со стороны таможенников из-за георгиевских ленточек столкнулись псковские дальнобойщики

Псковские дальнобойщики вновь столкнулись с негативом со стороны таможенников из-за находящихся в автомобилях георгиевских ленточек. Об этом сообщает Телеграм-канал «Псковское агентство информации».



С 9 апреля Европейский союз в рамках пятого пакета санкций против России закрыл свои границы для грузовых автомобилей российских и белорусских перевозчиков, в том числе и осуществляющих транзитные перевозки.

Your browser does not support the HTML5 Video element.



Псковские дальнобойщики поделились историями того, как таможенники разворачивали фуры назад в Россию на эстонской границе в МАПП «Койдула» (дорога «Куничина гора – Койдула»). Причиной негатива вновь стали георгиевские ленточки, находящиеся в автомобилях российских водителей.

Your browser does not support the HTML5 Video element.