Астроном-любитель из Пскова поделился таймлапсом весеннего звездного неба

Таймлапсом звездного неба в конце марта – начале апреля астроном-любитель из Пскова Петр Митрофанов поделился в сообществе «Клуб любителей астрономии Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте».



Он отметил, что таймлапсы съемки весеннего звездного неба в телескоп были сделаны в трех муниципалитетах региона: в деревне Черняковицы Псковского района, а также в Палкинском и Печорском районах.