Астроном-любитель из Пскова поделился таймлапсом весеннего звездного неба

Таймлапсом звездного неба в конце марта – начале апреля астроном-любитель из Пскова Петр Митрофанов поделился в сообществе «Клуб любителей астрономии Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте».
Таймлапсом звездного неба в конце марта – начале апреля астроном-любитель из Пскова Петр Митрофанов поделился в сообществе «Клуб любителей астрономии Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте».
Он отметил, что таймлапсы съемки весеннего звездного неба в телескоп были сделаны в трех муниципалитетах региона: в деревне Черняковицы Псковского района, а также в Палкинском и Печорском районах.
Кроме того, Петр Митрофанов поделился, что на весеннем звездном небе ему также удалось запечатлеть полярное сияние. «Фотографически проявилось в ночь с 30 на 31 марта, но визуально заметно не было», – уточнил псковский астроном-любитель.