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Общество

Астроном-любитель из Пскова поделился таймлапсом весеннего звездного неба

9 апреля 2022 года, 18:00

Таймлапсом звездного неба в конце марта – начале апреля астроном-любитель из Пскова Петр Митрофанов поделился в сообществе «Клуб любителей астрономии Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Астроном-любитель из Пскова поделился таймлапсом весеннего звездного неба

Фото: скрин из тайлапса Петра Митрофанова

Он отметил, что таймлапсы съемки весеннего звездного неба в телескоп были сделаны в трех муниципалитетах региона: в деревне Черняковицы Псковского района, а также в Палкинском и Печорском районах.


Кроме того, Петр Митрофанов поделился, что на весеннем звездном небе ему также удалось запечатлеть полярное сияние. «Фотографически проявилось в ночь с 30 на 31 марта, но визуально заметно не было», – уточнил псковский астроном-любитель.

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