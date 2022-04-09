Фейк о снимках из Бучи разоблачил судмедэксперт

Директор Российского центра судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения России, профессор Игорь Макаров разоблачил снимки, сделанные в Буче. Об этом сообщает Телеграм-канал «Война с фейками».

Игорь Макаров проанализировал снимки, которые были опубликованы New York Times и пришел к выводу, что фотографии сделали через несколько часов после гибели людей. Так, как отметил судмедэксперт, на видео и фото имеются признаки, а именно подсыхание кожи на отдельных участках тела, которые указывают на то, что смерть людей на снимках наступила от нескольких часов до суток назад.

Следовательно, снимки не могли сделать до 31 марта, а тела не могли лежать на улицах Бучи с 11 марта и до момента вывода российских войск.

Это подтверждается и разоблачением опубликованных New York Times спутниковых снимков, предоставленных компанией MAXAR, на которых якобы видно, что тела мирных жителей на улицах Бучи лежали с 11 марта.

Вопрос, в первую очередь, вызывает подлинность самих снимков, находящихся в открытом доступе и имеющих вес 50 мб. Это не позволяет детально разглядеть тела на них, так как детализация объектов возможна при весе снимка от 100-110 мб. При этом СМИ работали со снимками 120 мб, однако купить их из Белоруссии или России не представляется возможным, поскольку компания запретила доступ к информации.

Кроме того, на телах, запечатленных на снимках 19 и 31 марта, отсутствовали признаки разложения. Это доказывает, что они не могли находиться в Буче с 11 марта, поскольку температура там поднималась до +16 градусов и эти дни шли дожди.

Из этого можно сделать вывод, что снимки в марте заменили, а их качество специально занизили, чтобы было незаметно, что они дублируют друг друга. «Мы предполагаем, что нашумевшие снимки NYT сделаны 31 марта, а дата в исходной публикации подделана специально», – говорится в Телеграм-канале «Война с Фейками.»

Новая попытка Запада манипулировать фактами и снимками с целью очернения России и обвинения страны в убийстве людей в Буче провалилась, став одним из доказательств того, что Киев устроил провокации.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации опровергло обвинения Киева, приведя обстоятельные доказательства того, что ситуация в Буче является очередной провокацией и постановкой киевского режима для западных СМИ.