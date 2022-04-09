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Общество

Михаил Ведерников призвал псковичей участвовать в голосовании по благоустройству общественных территорий

9 апреля 2022 года, 12:25

В рамках еженедельного видеообращения к гражданам губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал псковичей участвовать в голосовании по благоустройству общественных территорий. Соответствующее видео глава региона опубликовал в своем Телеграм-канале 9 апреля.

Он подчеркнул, что работы по благоустройству территорий, которые выбрали жители региона в прошлом году, планируют начать во всех муниципалитетах с наступлением подходящих погодных условий.

«Более того, эта практика была признана успешной. Поэтому в этом году состоится аналогичное голосование, – отметил Михаил Ведерников. – Выбрать новые объекты можно будет с 15 апреля до 30 мая. Ближе к дате ещё не раз об этом напомню – не оставайтесь равнодушными, участвуйте в развитии своей малой родины».

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Комментарии

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Бабулечка
14:08 09.04.2022

Не стоит перекладывать на плечи жителей проблемы. Чиновники на местах обязаны видеть проблемы в городе, они имеют неплохие зарплаты. Поэтому пусть организуют выходы на эти территории и особенно во дворы жителей . Электронные голосования, их данные, используются для предвыборных голосований в том числе. Начните с ямочных ремонтов во дворах, уже десятилетиями не делается.

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