В рамках еженедельного видеообращения к гражданам губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал псковичей участвовать в голосовании по благоустройству общественных территорий. Соответствующее видео глава региона опубликовал в своем Телеграм-канале 9 апреля.

Он подчеркнул, что работы по благоустройству территорий, которые выбрали жители региона в прошлом году, планируют начать во всех муниципалитетах с наступлением подходящих погодных условий.

«Более того, эта практика была признана успешной. Поэтому в этом году состоится аналогичное голосование, – отметил Михаил Ведерников. – Выбрать новые объекты можно будет с 15 апреля до 30 мая. Ближе к дате ещё не раз об этом напомню – не оставайтесь равнодушными, участвуйте в развитии своей малой родины».