В Псковской области похоронили еще двух военнослужащих, погибших в ходе спецоперации на Украине

В Псковской области состоялись похороны еще двух военнослужащих, которые погибли при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом губернатор региона Михаил Ведерников сообщил в своем Телеграм-канале.
В Псковской области состоялись похороны еще двух военнослужащих, которые погибли при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом губернатор региона Михаил Ведерников сообщил в своем Телеграм-канале.
В списке погибших военнослужащих – гвардии старший сержант Александр Соловьев и ефрейтор Сергей Петров.
«Родных без внимания не оставим. Вечная память нашим героям!» – подчеркнул Михаил Ведерников.