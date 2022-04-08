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Общество

В Псковской области похоронили еще двух военнослужащих, погибших в ходе спецоперации на Украине

8 апреля 2022 года, 23:35

В Псковской области состоялись похороны еще двух военнослужащих, которые погибли при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом губернатор региона Михаил Ведерников сообщил в своем Телеграм-канале.

В Псковской области похоронили еще двух военнослужащих, погибших в ходе спецоперации на Украине

Фото из Телеграм-канала Михаила Ведерникова
В Псковской области похоронили еще двух военнослужащих, погибших в ходе спецоперации на Украине

Фото из Телеграм-канала Михаила Ведерникова

В списке погибших военнослужащих – гвардии старший сержант Александр Соловьев и ефрейтор Сергей Петров.

«Родных без внимания не оставим. Вечная память нашим героям!» – подчеркнул Михаил Ведерников.

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Комментарии

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Бабулечка
00:03 09.04.2022

Молодые, красивые, жить и жить.... Искренние соболезнования родным, родителям здоровья пережить горе.Вечная память нашим воинам.

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